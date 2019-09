Niedźwiedź nie dał za wygraną i rzucił się na myśliwych! Trzech rannych w starciu z bestią

Czyżby powiedzenie, że karma wraca, miała tu zastosowanie? Grupa myśliwych poszła polować na dziką zwierzynę i w pewnym momencie natura zaczęła się bronić. Ponad 300 kilogramowy niedźwiedź grizzly zaatakował, w dwóch osobnych incydentach, trzech myśliwych w lasach Montany.

Rannych zostało trzech myśliwych w dwóch różnych incydentach w Montanie w Stanach Zjednoczonych.

Urzędnicy powiedzieli, że dwa ataki miały miejsce w tym samym obszarze w ciągu 12 godzin i teraz próbują ustalić, czy ten sam grizzly jest odpowiedzialny za oba.

Montana Fish, Wildlife and Parks powiedział w oświadczeniu, że dwa incydenty miały miejsce Cottonwood Creek w Gravelly Mountains w Beaverhead-Deerlodge National Forest.

– Do ataków doszło w ciągu 12 godzin, w niemalże tej samej okolicy w lasach Gravelly Mountains w południowo-zachodniej Montanie, ok. 70 mil od Bozeman – poinformował Morgan Jacobsen, rzecznik wydziału Fish, Wildlife and Parks.

Ponoć myśliwi polowali na sarny i łosie. W pewnym momencie z myśliwych stali się zwierzyną! Zostali zaatakowani przez niedźwiedzia grizzly.

– Obecnie staramy się ustalić, czy zostali zaatakowani przez tego samego grizzly – dodał Jacobsen.

Po incydencie wydano ostrzeżenie dla innych myśliwych i zalecono wstrzymanie się od polowań.

Źródło: ladbible.com/ Super Express