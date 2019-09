ONI już tam kompletnie zwariowali! Premier Kanady publicznie przeprasza za zdjęcie sprzed lat, w imię poprawności politycznej [VIDEO]

W ultra poprawnej politycznie Kanadzie, przepraszać będąc białym trzeba już niemal za wszytko. Tym razem premier Kanady – Justin Trudeau przeprasza, że 18 lat temu wziął udział w balu przebierańców i przebrał się za Aladyna…

Premier Kanady po tym jak tygodnik „Time” opublikował zdjęcie, na którym Trudeau na szkolnej imprezie przebierańców wcielił się w baśniowego Aldyna, ma poważne kłopoty. 18 lat temu jeszcze jako nauczyciel wziął udział w balu przebierańców. Tam pomalował twarz i dłonie na brązowo i z tego powodu na niego wylała się fala hejtu ze strony kanadyjskich mniejszości muzułmańskich.

Według części kanadyjskiej opinii publicznej, czyli głównie oszalałej lewicy, takie zdjęcie to istny przejaw rasizmu i dyskryminacji osób ciemnoskórych. Justin Trudeau by się wytłumaczyć, zwołał specjalną konferencję prasową!

Kanadyjski premier potwierdził, że to on jest na zdjęciu. Wyjaśnił, że przebrał się za Aladyna.

– To coś, czego nie powinienem był zrobić wiele lat temu. Nie myślałem wtedy, że było to rasistowskie, ale teraz rozumiem, że było inaczej i bardzo mi przykro. Poproszę Kanadyjczyków, żeby mi wybaczyli – mówił polityk.

NEW: Canadian PM Justin Trudeau: „Darkening your face, regardless of the context or the circumstances, is always unacceptable because of the racist history of blackface.”

„I should have understood that then, and I never should have done it.” https://t.co/9shXOtcjRG pic.twitter.com/wDtrhpK39D

— ABC News (@ABC) September 19, 2019