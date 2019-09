Popularne leki wycofane z obrotu. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 11 decyzji o wstrzymaniu w obrocie produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinum, m.in. Ranigast

Główny Inspektor Farmaceutyczny 19 września 2019 r. wydał 11 decyzji o wstrzymaniu w obrocie produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinum. Przyczyną wstrzymania produktów w obrocie jest zanieczyszczenie substancji czynnej N-nitrozodimetylenoaminą (NDMA).

Główny Inspektor Farmaceutyczny otrzymał informacje, w systemie szybkiego powiadamiania Rapid Alert o zidentyfikowaniu zanieczyszczenia N-Nitrozodimetylenoaminą (NDMA), w niektórych produktach leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinum, znajdujących się w obrocie na rynkach innych państw.

Po analizie zebranego materiału GIF uznał, że w interesie społecznym jest prewencyjne wstrzymanie w obrocie wszystkich produktów leczniczych zawierających tę substancję czynną.

Decyzje te oznaczają, że do momentu uzyskania potwierdzenia jakości tych produktów leczniczych obrót nimi (sprzedaż) jest wstrzymany we wszystkich hurtowniach i aptekach.

Pacjenci posiadający produkty lecznicze, których dotyczą decyzje, powinni w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem, celem ustalenia dalszego sposobu terapii.

Decyzje wstrzymujące dotyczą:

Raniberl Max, tabletki powlekane 150 mg

Ranic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji 10 mg/ml

Ranigast Max, tabletki powlekane 150 mg

Ranigast Fast, tabletki musujące 150 mg

Ranigast, tabletki powlekane 150 mg

Ranigast, roztwór do infuzji 0,5 mg/ml

Ranigast Pro, tabletki powlekane 75 mg

Ranimax Teva, tabletki powlekane 150 mg

Ranitydyna Aurovitas, tabletki powlekane 150 mg

Riflux, tabletki musujące 150 mg

Solvertyl, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml

Źródło: gif.gov.pl