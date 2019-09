Udało się! Naukowcy stworzyli najczarniejszy materiał na świecie

Brytyjscy naukowcy z firmy Surrey NanoSystems stworzyli najczarniejszy materiał na świecie. Nazwali go Vantablack. Materiał ten cechuje niezwykle niski stopień odbijania światła – zaledwie 0,035%.

Vantablack został stworzony dzięki nanorurkom. Jest on dziesięciokrotnie bardziej czarny niż dotychczas najciemniejsze materiały znane ludzkości.

Portal Naked Science podaje, iż „Poprzedni rekord należał do materiału o nazwie Vantablack. Składa się on z pionowo ułożonych nanorurek węglowych i może pochłaniać do 99,965 procent światła. Okazało się, że ten niewiarygodny wynik można poprawić, stosując te same nanorurki”.

Co ciekawe, stworzenie najbardziej czarnego wcale nie było zamiarem brytyjskich naukowców. Zamierzali oni bowiem jedynie poprawić właściwości termiczne i elektryczne aluminium, hodując na nim nanorurki węglowe. Przy pomocy soli zawierającej jony chloru usunęli oni warstwę tlenku z powierzchni aluminium, co sprawiło, że przepływ prądu elektrycznego stał się niemożliwy.

W następnym etapie badań naukowcom udało się wyhodować nanorurki na oczyszczonej powierzchni aluminium. Było to możliwe dzięki osadzeniu na nich oparów węgla.

Koniec końców udało się otrzymać materiał, który posiadał lepsze właściwości termiczne i elektryczne. Ponadto był on niezwykle czarny. Po dokonaniu odpowiednich pomiarów okazało się, że jest on w stanie pochłonąć do 99,995% padającego nań światła.

Vantablack może znaleźć zastosowanie w budowie kamer astronomicznych, teleskopów i skanerów podczerwieni, a więc urządzeń, które korzystają z niezwykle precyzyjnych układów optycznych. W ich działaniu istotne jest, aby wnętrze nie generowało refleksów świetlnych, które są niepotrzebne.

