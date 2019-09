Wielka kumulacja w Eurojackpot! Do wygrania aż 190 milionów złotych! Jak była największa wygrana?

Już dziś rusza kolejna wielka kumulacja w Eurojackpot. Do wygrania jest aż 190 milionów złotych. Nie jest to jednak rekord. Największa wygrana była prawie dwukrotnie wyższa.

Eurojackpot to europejska gra liczbowa stworzona w 2012 roku. Od 2017 roku jest dostępna również w Polsce. W loterii uczestniczy aż 18 państw.

W piątek, 13 września do wygrania było 140 milionów złotych. Tym razem wygrana to aż 190 milionów. Nie jest to jednak rekord. Największa wygrana była prawie dwukrotnie wyższa. W sierpniu 2019 gracz z Finlandii wygrał w Eurojackpot główną nagrodę opiewającą na 390 milionów złotych

W każdym losowaniu gwarantowana pula na wygrane I stopnia to aż 10 mln euro, czyli około 41 600 000 złotych. W sumie stopni wygranych jest 12.

Tak wielka suma dostępna w dzisiejszej kumulacji wynika z tego, że w zeszłym tygodniu nikomu nie udało się wytypować prawidłowych liczb.

Źródło: Lotto.pl