80 procent przestępców w Barcelonie to cudzoziemcy. Migrantów przybywa, a władze miejskie „walczą” o niepodległość Katalonii

Raporty straży miejskiej (Guardia Urbana) Barcelony i policji nie pozostawiają wątpliwości. Za znaczny wzrost przestępczości w hiszpańskiej Barcelonie odpowiadają głównie cudzoziemcy. Odpowiadają oni za 80% przestępstw popełnianych w tym mieście.

Są to dane niewygodne dla lewicowych władz, które obawiają się, że podawania takich faktów jest wodą na młyn dla wzrostu poparcia społecznego dla prawicowego VOX-u. Przedstawiciel związkowy Guardia Urbana Eugenio Zambrano mówi jednak, że „to nie ma nic wspólnego z rasizmem, ale taka jest statystyka i rzeczywistość. Nie będziemy nikogo stygmatyzować, ale nie można zaprzeczać społecznym faktom”.

Ujawnione dane mówią nawet o „specjalizacji” kryminalnej poszczególnych grup etnicznych. Według Zambrano kradzieże i rabunki w metrze są charakterystyczne dla obywateli Europy Wschodniej (Romowie z Rumunii i Bułgarii). Napady uliczne z użyciem przemocy i zastraszania to obywatele Maghrebu, z Algierczykami także w roli kieszonkowców.

Tło przestępczości to często handel narkotykami. Częste w mieście bójki gangów etnicznych, np. Pakistańczyków i przybyszy z państw Ameryki Południowej to często walki o kontrolę terytoriów handlu narkotykami. W ruch idą wtedy noże i maczety.

Barcelona dodatkowo przyciąga przestępców, bo miejscowe władze miejskie niezbyt się zajmują przestępczością i skupiają się bardziej na walce o niezależność Katalonii. Zambarno mocno krytykuje burmistrza (alkada) Barcelony panią Adę Colau.

W imieniu policjantów mówi: „Nie może być tak, że ktoś kto przyjeżdża tu na miesiąc wakacji, staje się ofiarą. Ofiarami są gwałcone kobiety, ludzie, którzy stracili nawet życie, turyści, którzy codziennie padają ofiarą napadów i kradzieży, rodzice, którzy nie mogą wyjść z dziećmi do parku, ponieważ urzędują tam dilerzy narkotyków i codziennie dochodzi bójek…”.

