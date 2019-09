Estymator i jego sondaż windują PiS na granicę 50 proc. głosów. Konfederacji ubywa…

Według badania Estymatora dla DoRzeczy PiS może liczyć na 48,1 proc. głosów (wzrost o 0,9 proc. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem) i pozostaje liderem na polskiej scenie politycznej.

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) ma do PiS ponad 20 proc. stratę. Jednak wynik 27,9 proc. to w stosunku do poprzedniego sondażu jest to wzrost o 0,5 proc. Trzecie miejsce zajęła w tym badaniu Lewica (Wiosna, SLD, Razem) z wynikiem 13,2 proc. i niewielkim wzrostem poparcia o 0,3 proc.

Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Koalicja Polska, czyli PSL i Kukiz’15. Chce na nich głosować 6,1 proc. ankietowanych, ale to oznacza spadek o 0,8 proc.

Sondaż Estymatora umieszcza poza parlamentem Konfederację (Korwin i Ruch Narodowy) z wynikiem 3,6 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.). Na inne partie wskazało 1,1 proc. ankietowanych.

Przekładając te wyniki na mandaty, PiS miałby w Sejmie 250 miejsc, KO – 140, Lewica – 53, a Koalicja Polska – 16. Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej. Prognozowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 56 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-19 września 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

Źródło: DoRzeczy