Jasnowidz nie ma wątpliwości. W 2020 roku nczas.com czeka POTĘŻNY sukces. „Wielki wzrost znaczenia”

Jasnowidz portalu astroweb.pl, Adam A. podzielił się kilkoma wizjami na temat polski i świata na przyszły rok. Okazuje się, że co prawda końca świata nie będzie, ale nasz portal może spodziewać się niesamowitego sukcesu. Gorzej rysuje się przyszłość prezesa TVP Jacka Kurskiego.

– Z całą pewnością nie doświadczymy czegoś takiego jak koniec świata. Polska nie tylko nie zniknie z mapy świata, ale sam świat również nie ulegnie zniszczeniu. Cywilizacja będzie w dalszym ciągu istnieć i wszelkie przepowiednie dotyczące ewentualnego Armagedonu okażą się chybione – twierdzi Adam A., jasnowidz portalu „Astroweb”.

Widzi też „znaczny wzrost znaczenia alternatywnych mediów – szczególnie tych, które udostępniane są za pośrednictwem Internetu”. – Telewizja oraz radio odnotują rekordowy spadek oglądalności. Znacznie spadną też wpływy z reklam, ponieważ reklamodawcy coraz częściej będą się skupiać na reklamie internetowej – mówi jasnowidz A.

Niewątpliwie to daje wielką nadzieję na ogromny sukces dla nas i – co za tym idzie – środowiska wolnościowego, które promujemy. Szczególnie, że już wkrótce chcemy uruchomić własną telewizję internetową. jednak tu nie trzeba być jasnowidzem – statystyki dobrze pokazują, że to już się dzieje.

A skoro o telewizji mowa, to Jacek Kurski nie ma powodów do zadowolenia. – Dojdzie do wielkich zmian we władzach Telewizji Polskiej SA. Urzędujący prezes zostanie uwikłany w zakulisowe działania, które wymuszą na nim całkowitą zmianę polityki programowej. Czy telewizja publiczna znowu stanie się rzetelnym informatorem o aktualnych wydarzeniach? Jest na to szansa – zapowiada jasnowidz.

Źródło: astroweb.pl