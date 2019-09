Narkotyki na zapleczu „Tańca z Gwiazdami”?! Szokujące wyznanie gwiazdy!

To może być ogromny cios w producentów programu „Taniec z Gwiazdami”. Dawid Kwiatkowski, młody muzyk i gwiazda show biznesu przyznaje, że był świadkiem zażywania narkotyków na zapleczu programu. Nie padają jednak konkretne nazwiska.

Jak się okazuje, młody artysta będący bożyszczem nastolatek nie ma problemu ze zdradzaniem nawet największych sekretów. Narkotyki w szatniach gwiazd od zawsze były tematem tabu, które teraz zostało złamane.

W życiu, które teraz prowadzę, kiedy wszedłem do tego showbizu, kiedy alkohol i narkotyki zaczęły spadać z nieba, na afterach, na „Tańcu z gwiazdami”, to sobie pomyślałem: „Ja pieprzę” – to jest tak łatwa droga, żeby stać się tym, kogo nienawidziłeś w dzieciństwie, czyli własnych rodziców. Więc musiałem się pilnować. Bo wszystko jest dla ludzi i ja chyba spróbowałem wszystkiego, co było dostępne, ale nie popadłem w to. Więc się cieszę – wyznał Kwiatkowski w rozmowie z portalem cgm.pl.

Nie wiadomo, czy wypowiedź młodego muzyka była zaplanowana, czy też to „jednorazowe wyrzucenie” czegoś, co nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego. Fakt, iż rozmowa dotyczyła alkoholizmu rodziców może świadczyć raczej o tym drugim.

Jedno jest jednak pewne, osoby o których tutaj mowa, choć nie są wymienione z nazwiska, zapewne będą miały ogromne pretensje do młodego artysty.

Źródło: CGM.pl / NCzas.com