NASA przerażona! Asteroida doprowadzi do końca świata już za kilka dni?

Zaledwie kilka dni temu nowa asteroida została odkryta przez naukowców z NASA. Tymczasem okazuje się, że obiekt zachowuje się niesłychanie dziwnie i właściwie nie wiadomo czego się po nim spodziewać. Zwolennicy teorii spiskowych uważają nawet, że za kilka dni dojdzie do unicestwienia ludzkości.

Satelity NASA odkryły nową „skaczącą asteroidę” zaledwie kilka dni temu. Jednak odkrycie naukowców z największej agencji kosmicznej okazuje się przerażające. Obiekt ochrzczony został jako „peruwiański kamień” i rozpoczęły się już badania nad nim.

Okazuje się, że asteroida jest większa od Księżyca Ziemi i ma średnicę około 4500 kilometrów. Ogromny obiekt miał przywędrować do Układu Słonecznego z innej galaktyki i zachowuje się zupełnie inaczej niż dotychczas znane asteroidy.

Asteroida nazywana jest skaczącą, a to ze względu na jej dziwny sposób przemieszczania się. W przeciwieństwie do innych tego typu obiektów nie ma jednej trajektorii, którą łatwo jest obliczyć, ale po prostu „skacze z miejsca na miejsce”.

Co więcej nowo odkryty obiekt ma mieć inny skład niż większość dotychczas znanych asteroid, a w związku z tym trudno jest przewidzieć jej zachowanie, a także efekt jaki wywołałoby zderzenie z nią.

To sprawiło już, że szczególnie na wiadomych portalach, pojawili się zwolennicy teorii spiskowych, którzy węszą koniec świata. Do zagłady ludzkości miałoby dojść w wyniku zderzenia „skaczącej asteroidy” ze Słońcem, co doprowadziłoby do potężnego wybuchu.