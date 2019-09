Oto #PiątkaKonfederacji. Najważniejsze zmiany, których potrzebuje Polska

Na warszawskiej konwencji wyborczej Konfederacji Wolność i Niepodległość zaprezentowała pięć najważniejszych postulatów z którymi idzie do wyborów parlamentarnych.

Pięć punktów, które niosą Konfederaci na sztandarach w trwającej kampanii wyborczej nazwano piątką Konfederacji.

1. 1000+ czyli powszechna ulga podatkowa.

PIT 0%, dobrowolny ZUS, paliwo po 3 zł – więcej pieniędzy w rekach obywateli, mniej w rekach urzędników.

Konfederaci proponują likwidację wielu uciążliwych podatków, tak aby każdy pracujący Polak miał w kieszenie 1000 zł więcej każdego miesiąca.

2. Szybkie i sprawiedliwe sądy.

Parametryzacja pracy sądów i prokuratur, proces w 1 miesiąc.

. @MichalWawer : "Za niewydolny system sądownictwa płacą za to przedsiębiorcy, którzy nie mogą wyegzekwować należności. Płacą obywatele pozbawieni sądowej ochrony przed urzędnikami. Płacimy my wszyscy, podatnicy. Czas z tym skończyć!" #PolskaDlaCiebie #PiątkaKonfederacji pic.twitter.com/FDuJK7cb4V

3. Bon oświatowy i kulturalny.

Rodzice decydują do jakiej szkoły posłać swoje dziecko. Konfederacja dodatkowo obiecuje realną walkę z propagandą LGBT.

.@KonradBerkowicz: To rodzice powinni decydować o wychowaniu i edukacji dzieci. Wprowadzimy #BonEdukacyjny – by rodzice mogli swobodnie wybrać szkołę dla dziecka. Niech uczniowie idą do szkoły za wolą rodziców, niech pieniądze idą za uczniami! #PiątkaKonfederacji #PolskaDlaCiebie pic.twitter.com/E6EeAH4YGe

— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) September 21, 2019