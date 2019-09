Polacy mocno pilnują portfeli! Drożyzna zmusza nas do oszczędności, kupujemy coraz mniej

Choć partia rządząca próbuje wmówić nam wszechobecny dobrobyt, to jednak codzienne życie Polaków pokazuje coś zupełnie innego. Ponad 80 proc. z nas przyznaje, że wszechobecna drożyzna mocno uderzyła w ich domowy budżet. Kaczyński i Morawiecki nie wygrają ze statystyką, a ta jest bezlitosna.

Ceny żywności w Polsce są wyjątkowo niskie na tle innych europejskich krajów – mówi Olaf Wojak z Centrum im. Adama Smitha.

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika jasno – Polacy są zmuszeni kupować mniej, ponieważ ceny zdecydowanie przekraczają domowe budżety.

Jak wynika z badania, aż 44 procent Polaków potwierdza, iż decyduje się na zakup mniejszej ilości jedzenia niż dotychczas, bądź też, zmuszonych jest kupować tańsze produkty.

To jednak nie koniec, 37 procent badanych stwierdzam, że jest zmuszonych do znacznego ograniczenia ilości produktów w swoim koszyku. Wszystko to przez drożyznę, która znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Wzrost cen spowodowany jest także tym, że opłaca się producentom krajowym sprzedawać za granicę drożej niż na rynek krajowy taniej. I jest to naturalna kolej rzeczy – stwierdza ekonomista.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie ceny jeszcze pójdą w górę, a wielkimi krokami zbliża się do nas okres świąteczny, w którym jak się okazuje, mocno trzeba będzie pilnować swojego portfela.

Źródło: SE.pl / NCzas.com