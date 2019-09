Polska sieć handlowa jak Eurojackpot, w którym każdy wygrywa. Czy Lidl, Biedronka albo Tesco zdecydują się na podobny zabieg?

Polska sieć sklepów Polomarket, niczym Lotto lub Eurojackpot, rozpoczęła loterię konsumencką. Z okazji 22-lecia istnienia na polskim rynku firma wypuszcza serię zdrapek. W założeniu każdy posiadacz zdrapki ma coś wygrywać.

Vouchery na meble kuchenne o wartości do 10 tys. zł., bony zakupowe, sprzęt RTV i AGD, a nawet Fiat 125p z 1978 roku – to wszystko nagrody, które można wygrać biorąc udział w loterii Polomarketu. Wśród nagród są również gumy do żucia i puszki Pepsi – założenie akcji jest takie, że każdy kto wejdzie w posiadanie zdrapki ma coś wygrać.

Wzięcie udziały w loterii gwarantuje zrobienie zakupów za najmniej 30 zł lub zakup produktów oznaczonych plakatem „Kup i wygraj” i zachowanie paragonu.

Dane z paragonu należy zarejestrować na stronie Poloteria.pl. Ci z klientów, którzy posiadają kartę lojalnościową sieci sklepów, mają dwukrotnie większą szansę na poważną nagrodę.

Rozmach urodzinowej akcji Polomarketu robi wrażenie. Polomarket to polska sieć sklepów spożywczych, posiadająca blisko 280 placówek na terenie całej Polski. Każdego miesiąca sklepy Polomarketu odwiedza średnio niemal 8,5 miliona klientów.

Czy zagraniczne sieci dyskontów obecne w Polsce, takie jak Biedronka, Lidl, czy Tesco podejmą rękawicę i w swoje urodziny zorganizują podobną kampanię?

Źródło: Wirtualne Media/Wikipedia