Syn króla disco-polo jednak się rozwodzi! Żona ma dość Daniela Martyniuka

Rollercoaster związany z synem króla disco-polo zdaje się nie mieć końca. Tym razem pojawiają się doniesienia o tym, że Daniel Martyniuk jednak się rozwodzi!

Sprawa związana z synem Zenka Martyniuka swój początek ma na przełomie 2018 i 2019 roku, kiedy to w domu potomka króla disco-polo pojawiła się policja.

Od tego czasu w mediach co i raz pojawiają się kolejne doniesienia o sytuacji w rodzinie. Raz jest lepiej, jak wtedy kiedy na świat przychodzi córka Daniela i Eweliny, a raz gorzej, jak teraz.

Ostatnie sierpniowe doniesienia wskazywały, iż wszystko będzie w porządku i para pozostanie ze sobą. Teraz portal „Pudelek” donosi, że do Sądu Okręgowego w Koninie wpłynął pozew rozwodowy, który został złożony przez Ewelinę.

Wygląda na to, że to już koniec wspólnej drogi kobiety z synem króla disco-polo. – Sprawa wpłynęła do sądu z powództwa Eweliny Martyniuk – powiedział rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koninie.