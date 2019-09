To koniec Leszka Bubla? Jego spot wyborczy jest niekontrowersyjny, grzeczny i poprawny politycznie [VIDEO]

Leszek Bubel startuje jako kandydat niezależny do Senatu. Jego spot wyborczy jednak niczym nie przypomina tego, do czego nas przyzwyczaił. On sam w rytm melodii „Ballady o Bolku” przedstawia się jako „szeryf Warmii i Mazur”. Nie ma ani jednego Żyda.

Leszek Bubel po raz kolejny startuje w wyborach. Tym razem z ramienia KWW Leszka Henryka Bubla ubiega się o mandat Senatora. Startuje okręgu nr 86 (Olsztyn).

Opublikowano już jego spot wyborczy. Jego fani nie będą jednak zachwyceni.

W rytm melodii piosenki „Ballada o Bolku”, która niegdyś była jednym z hitów zespołu Bubel Band kroczy ulicami miasta w stroju szeryfa.

– Strzelam prosto w czoło. Bez ostrzeżenia. Do bandytów, oszustów, złodziei no i polityków – mówi Bubel w spocie.

Nie pojawia się ani jedno słowo o Żydach, z czego przecież Bubel jest znany. Nie ma też nuty kontrowersji z czasów, gdy startował z Polskiej Partii Narodowej.

Najnowszy spot Leszka Bubla:

A tutaj dawne spoty, z których Bubel był znany.