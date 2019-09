„Tylko nie mów nikomu” kontra „Tylko powiedz każdemu”. Pokaz filmów w Parlamencie Europejskim o polskim Kościele

Z inicjatywy Roberta Biedronia w Parlamencie Europejskim zostanie zorganizowany specjalny pokaz filmu „Tylko nie mów nikomu”. Jako przeciwwagę, Beata Kempa i Patryk Jaki zapraszają na konferencję pod nazwą „Tylko powiedz każdemu”.

W obu wydarzeń dojdzie we wtorek, 24 września. Biedroń chce pokazać kolegom w europarlamencie film w reżyserii Tomasza Sekielskiego, opowiadający o pedofilii w polskim kościele.

W odpowiedzi dwoje przedstawicieli PiS – Kempa i Jaki – organizują pokaz filmów o polskich świętych. W ramach konferencji „Tylko powiedz każdemu” przewidziano również prelekcję.

Jak informuje na Twitterze Jaki, pokazane zostaną filmy pt. „Jan Paweł II w Małopolsce” oraz „Dwie Korony”. Ten drugi nawiązuje do pięknego świadectwa świętego Maksymiliana Kolbe.

– Nie może być tak, że w Parlamencie Europejskim będzie tylko jednolity przekaz, że Kościół w Polsce jest zły i to jest samo zło. To po prostu nie jest prawdą. My tam jesteśmy po to, aby walczyć o pokazanie prawdziwego oblicza polskiego Kościoła, dlatego przypomnimy historie św. Maksymiliana Marii Kolbe i św. Jana Pawła II – powiedział dla „Radia Maryja” Jaki.