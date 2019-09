Zełenski wkracza do akcji! Będzie odbierał Rosjanom ziemie? „Gdzie jest agresor, musi być oczywiście konfiskata”

Wołodymyr Załenski idzie na wojnę z Rosjanami mieszkającymi na Ukrainie? Choć to jak na razie tylko polityczne plany to minister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa zapowiada, że przygotowywana jest ustawa, która wprowadzi konfiskatę ziem rolnych jeśli są one w posiadaniu obywateli Rosyjskich.

Tam, gdzie są sankcje, gdzie jest agresor, musi być oczywiście konfiskata – powiedział Miłowanow.

Trzeba przyznać, że pomysł rządu jest bardzo kontrowersyjny zważywszy na fakt, że jeszcze do niedawna, bardzo duża część obywateli Ukrainy posiadała jako drugi paszport Federacji Rosyjskiej.

Co ważne, według najnowszych informacji zmiana prawa miałaby nastąpić w 2020 roku. To wtedy rozpoczęłaby się zapowiadana przez prezydenta Zełenskiego reforma rolna. W jej ramach wprowadzono by zapis o możliwości zakupu ziemi rolnej, ale tylko dla obywateli Ukrainy. Do tej pory znaczna część ziem stanowiła własność państwa, a rolnicy mogli ją tylko dzierżawić. W tym przypadku nie było żadnych ograniczeń co do obywatelstwa dzierżawcy.

Według nowego prawa, jeśli faktycznym nabywcą ziemi byłby obywatel innego kraju np. Polak czy Rosjanin, to wówczas niemal z automatu ziemia ta jest konfiskowana i ponownie przechodzi w skład skarbu państwa.

Źródło: ZIK.ua / NCzas.com