Macron chwali nowy włoski rząd. „To historyczna szansa na relokację imigrantów w całej Unii Europejskiej”

Czytając przez ostatnie miesiące francuskie media miało się wrażenie, że w takich krajach jak USA, Brazylia, Włochy, Węgry, czy Polska demokracja się kończy, wszystko się wali i pali. Po zmianie rządu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Włochy nagle rozkwitają…

Media francuskie są po prostu jednym z przekaźników polityki zagranicznej Paryża. Wyklinane dotąd Włochy, już bez Salviniego, natychmiast stały się krajem sympatycznym i „europejskim”, a prezydent Emmanuel Macron polecił do Rzymu zacieśniać relacje.

Wypadnięcie Włoch z obozu krajów sceptycznych wobec migracji okazuje się przy tym dość groźne. Macron mówi bowiem wprost, że jest teraz szansa do znalezienia rozwiązań (czytaj: relokacji) problemu imigracji na poziomie całej Unii Europejskiej.

Podczas kolacji z Giuseppe Conte, Emmanuel Macron „wykazał determinację, by kontynuować tę sprawę na szczeblu europejskim” – donosi AFP. Agencja przypomina, że Macron „uczynił kwestię imigracji jednym z priorytetowych tematów w wyborach prezydenckich w 2022 r.”

Sojusz z Conte w tej sprawie to wg agencji „wiadomość skierowana również do najbardziej opornych państw członkowskich w kwestii dotyczącej przyjmowania migrantów”, a sam Macron mówił, że „zmiana włoskiego rządu jest historyczną szansą, którą trzeba wykorzystać”. Oznaczać to może tylko jedno – powrót tematu relokacji na agendę Brukseli, gdzie kraje sprzeciwiające się takiej demolce Europy będą już w mniejszości.

Źródło: AFP/ Le Figaro