Marszałek Senatu broni prezesa NIK w którego kamienicy działał hotelik z pokojami na godziny. „To zemsta i manipulacja”

Insynuacjami, swoistego rodzaju zemstą i manipulacją określił materiał „Superwizjera” nt. prezesa NIK Mariana Banasia marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Prezes NIK jest człowiekiem kryształowym – powiedział marszałek w niedzielę na konferencji w Gnieźnie (Wielkopolskie).

Karczewski przyznał, że zna Mariana Banasia od wielu lat, często się z nim spotyka i rozmawia. „Jest człowiekiem kryształowym, niezwykle uczciwym, bardzo solidnym, twardym politykiem” – podkreślił.

„Superwizjer” TVN poinformował w sobotę, że były minister finansów i nowy szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego: dwa domy, grunty rolne oraz kamienicę. Kamienicę oraz dwa mniejsze mieszkania wynajmuje – poinformowali dziennikarze programu.

"Nocna zmiana właściciela i likwidacja firmy hotelarskiej.

Na łamach PAP ukazało się oświadczenie że Marian Banaś nie jest już właścicielem kamienicy.

To dziwne bo o 22:41 jeszcze był.

Nie wiadomo też co z zabezpieczeniem kredytu. https://t.co/5Z7P59YC7f — Dariusz Szumiński (@DSzuminski) September 22, 2019

„Superwizjer” podał, że w kamienicy, położonej w krakowskiej dzielnicy Podgórze, mieści się niewielki pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny. Jak podkreślono w materiale „Superwizjera”, w 2016 roku Marian Banaś zadeklarował, że sprzeda kamienicę, ale nigdy do tego nie doszło. Umowa przedwstępna – zaznaczyli dziennikarze „Superwizjera” – została jednak odnotowana w dokumentach sądowych. Jak podano, niedoszłym nabywcą jest 30-letni Dawid O., który jednocześnie prowadzi pensjonat w kamienicy ministra.

„Moje jednoznaczne wrażenie jest takie, że jest to pełna manipulacja od początku do końca” – oświadczył marszałek Senatu.

Dodał, że jako minister, Marian Banaś był współautorem powołania Krajowej Administracji Skarbowej, dzięki której „w naszych kieszeniach pozostają grube miliardy, bo została zlikwidowana mafia i paliwowa, i mafia VAT-owska”. „To jest swoistego rodzaju zemsta na panu prezesie” – podkreślił.

Burdel @pisorgpl w likwidacji! Z tabliczki wynika że #Banaś na odnowienie tego lupanaru dostał 50% dotacji z UE!😎👍 pic.twitter.com/sqGTvruKPu — realbrysio76 (@realbrysio76) September 22, 2019

„Szkoda, że w tym materiale pan redaktor nie ujął poprzedniego prezesa (NIK) który miał problemy i powinien podać się do dymisji. Nie podawał się do dymisji, my nawet o to nie apelowaliśmy, bo czekaliśmy cierpliwie” – powiedział Karczewski.

Karczewski dodał, że prezes NIK skieruje sprawę materiału Superwizjera do prokuratury i sądu.

Stanisław Karczewski odwiedził w niedzielę Wielkopolskę. Na zorganizowanej w Gnieźnie konferencji poparł lokalnych kandydatów PiS startujących w wyborach do parlamentu.

Marian Banaś, prezes NIK, podaje, że z kamienicy z „pokojami na godziny” i 2 mieszkań ma 65 tys. dochodu rocznie.

⁰Jako b.szef KAS wie, że powinien płacić od wartości rynkowych.

Po 13 X zapłaci z paroletnimi odsetkami.

Fot.: dzisiejsza Księga Wieczysta i wczorajsza reklama usług pic.twitter.com/uu2M3P2YAf — Krzysztof Krol (@krzysztofkrol) September 22, 2019

W normalnym kraju po ujawnieniu takiego przekrętu gościu taki jak banaś leży skuty w areszcie i robi pod siebie. W pisdowskiej mafijnej rzeczywistości marian jeszcze się odgraża, bo wiadomo, że zero & spółka ukręcą łeb sprawie. pic.twitter.com/LfvunSXq44 — KrzysiekStaniszewski * Strefa Wolna Od pisdu (@krzystanisz13) September 22, 2019

(PAP)