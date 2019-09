„Miro Deutsche Fussballschule”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji finansuje konkurs na hymn niemieckiej szkółki piłkarskiej na Opolszczyźnie

Miro Deustche Fussballschule, czyli niemieckojęzyczna szkółka piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, powstała w Długomiłowicach.

Jak informuje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, doskonalenie umiejętności grania w piłkę nożną połączone jest z nauką języka niemieckiego.

Patronem szkółki jest pochodzący z Opola były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Pobierało naukę w niej będzie 28 najmłodszych adeptów futbolu. Placówkę otwarto we współpracy TSKN z samorządem gminy Reńska Wieś.

– Projekt Miro Deutsche Fussballschule od ponad czterech lat funkcjonuje w naszej społeczności. Cieszę się ogromnie, że powstają nowe miejsca gry w piłkę nożną i nauki języka niemieckiego równocześnie. To niezwykle istotne, by nasze dzieci i młodzież żyły językiem niemieckim na co dzień. Sam projekt Miro Deutsche Fussballschule działa motywująco nie tylko na dzieci, również na dorosłych, którzy angażują się w wiele inicjatyw podejmowanych przez szkółki. W ten sposób budujemy naszą aktywną społeczność mniejszości niemieckiej – powiedział Rafał Bartek, przewodniczący TSKN.

W trakcie uroczystości zaprezentowano również nowy hymn Miro Deutsche Fussballschule. Piosenkę wyłoniono w drodze konkursu, do którego przystąpiło ponad 20 osób: autorów tekstów, muzyki czy współwykonawców. W czerwcu 2019 roku konkurs rozstrzygnęło jury złożone z muzyków, autorów tekstów oraz germanisty.

Zwycięzcą został Wojciech Glensk, który jest autorem zarówno tekstu, jak i muzyki. Konkurs zorganizowało TSKN, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt Miro Deutsche Fussballschue / Niemieckojęzyczne Szkółki Piłkarskie Miro zapoczątkowano w 2015 roku w Chrząstowicach. Obecnie w szkółkach trenuje ok. 500 dzieci.

Podczas treningu przeprowadzany jest kwadrans językowy oparty na niemieckich materiałach przygotowanych przez Instytut Goethego z Krakowa. Następnie w trakcie dalszej części treningu utrwalane jest poznane wcześniej słownictwo. Trenerzy podczas pracy szkoleniowej korzystają ze wzorów nauczania Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB). Dodatkowo mają możliwość korzystania ze szkoleń i staży, również zagranicznych.

Źródło: PAP