Nie wysypiasz się? Może się to dla ciebie skończyć fatalnie. Zobacz jakie są skutki „niedosypiania”

Portugalscy naukowcy ustalili, że niedosypianie ujemnie wpływa na pracę jelit, oraz wywiera fatalny wpływ na stan układu odpornościowego.

„W toku eksperymentu uczeni świadomie wprowadzili zmiany do rytmu okołodobowego organizmu, co doprowadziło do zmniejszenia poziomu ILC3 w jelitach, a co za tym idzie rozwoju procesów zapalnych, zwiększonej koncentracji tłuszczów i problemów z barierą jelitową” – podaje EurekAlert!

Naukowcy uważają, że istnieje zależność pomiędzy rytmem okołodobowym snu i czuwania, a funkcjonowaniem grupy komórek odpornościowych ILC3 wpływających na pracę przewodu pokarmowego.

Jak wyjaśniają ma to związek z zaburzeniem migracji ILC3 w tkankach jelit. Osoby, które naruszają pracę tych komórek poprzez niedosypianie, narażają swój organizm na niebezpieczeństwo. Grozi im zapalenie jelit lub poważna nadwaga.

Na tego typu powikłania wynikające z niewyspania najbardziej narażeni są ludzie, którzy pracują na nocne zmiany lub „zarywają” noce przez stres.

Źródło: EurekAlert