Oni nie boją się zapraszać Konfederacji. W poniedziałek w RMF FM kolejna debata „Po prostu Polska”

Jutro o godz. 18 na antenie RMF FM odbędzie się debata z cyklu „Po prostu Polska”. Jej tematem będą sądy, praworządność i prawo. Ponownie zaproszono przedstawiciela Konfederacji.

W mediach głównego nurtu trwa medialna zmowa w sprawie jedynego prawicowego ugrupowania, które startuje jako ogólnopolski komitet. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość jest nie tylko pomijana w największych mediach komercyjnych, ale także w TVP, która jest opłacana przez wszystkich obywateli pod przymusem.

RMF FM jest jednym z nielicznych mediów nie biorących udziału w skandalicznej zmowie. Do poniedziałkowej debaty zaprosiło ponownie po jednym przedstawicielu z każdego ogólnopolskiego ugrupowania.

W poniedziałek o godz. 18 usłyszymy rozmowę na temat prawa i sądów w Polsce. Z PiS obecny będzie Michał Wójcik, z KO Borys Budka, Konfederację reprezentować będzie Michał Wawer, SLD Krzysztof Śmiszek, zaś z PSL przybędzie Krzysztof Paszyk.

– Debata składać się będzie z czterech części. Po pierwszej, kilkunastominutowej dyskusji na antenie RMF FM, przeniesiemy się do internetu. Tam też dołączą do nas kolejni prowadzący. Co ważne, także i Wy możecie mieć swój udział w debacie. Czekamy na pytania do polityków. W Waszym imieniu zada je podczas jednego z segmentów debaty reporter RMF FM – zachęcają organizatorzy.

Źródło: rmf24.pl