Seryjnie kradł buty we Włoszech. Po zatrzymaniu okazało się, że jest Polakiem

We Włoszech w środę zatrzymano 35-letniego Polaka, który został przyłapany na kradzieży butów ze sklepu w San Giovanni Lupatoto niedaleko Werony. Jak się okazało, mężczyzna miał na swoim koncie wiele takich kradzieży. Polak w czwartek usłyszał wyrok – 8 miesięcy więzienia i 300 euro grzywny.

Mężczyzna został zatrzymany przez ochronę sklepu Decathlon po tym jak przekroczył barierki przy wyjściu. Znaleziono przy nim dwie pary sportowych butów o łącznej wartości 200 euro.

Do sklepu wezwano karabinierów, którzy ustalili, że zatrzymany jest Polakiem. Co więcej, okazało się również, że ma on na koncie więcej kradzieży. Za każdym razem ich przedmiotem były buty.

Przed kilkoma miesiącami mężczyzna ten został przyłapany w Gorycji, niedaleko włosko-słoweńskiej granicy. Miał przy sobie kilka par butów.

