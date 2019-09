„Taniec z gwiazdami”: Alkohol i narkotyki za kulisami show Polsatu? Dawid Kwiatkowski powiedział za dużo?

Dawid Kwiatkowski to bożyszcze nastolatek. Pomimo młodego weku zdążył już wiele wycierpieć. Wychowali go rodzice alkoholicy, dlatego teraz odżegnuje się od używek. Gwiazdor zdradził, że „Taniec z gwiazdami” był dla niego momentem próby.

– Miałem rodziców alkoholików. Zarówno ja, jak moi bracia musieliśmy się z tym zmagać. W życiu, które teraz prowadzę, kiedy wszedłem do tego showbizu, kiedy alkohol i narkotyki zaczęły spadać z nieba, na afterach, na „Tańcu z gwiazdami”, to sobie pomyślałem: „Ja pieprzę” – to jest tak łatwa droga, żeby stać się tym, kogo nienawidziłeś w dzieciństwie, czyli własnych rodziców. Więc musiałem się pilnować. Bo wszystko jest dla ludzi i ja chyba spróbowałem wszystkiego, co było dostępne, ale nie popadłem w to. Więc się cieszę – powiedział Kwiatkowski w rozmowie z portalem muzycznym CGM.pl/

Michał Kwiatkowski, brat Dawida, który robi karierę we Francji mówi, że jest z niego dumny.

– Udało mu się być niesamowitym nastolatkiem pomimo utrudnień w domu, a teraz cudownym dorosłym mężczyzną i artystą. Który potrafi się zabawić i zapewne tak jak ja spróbował wielu rzeczy, ale zawsze był i zapewne będzie rozsądny. Nie dlatego, że widział złe rzeczy w domu, gdy był mały i jest to nauczka. Ale po prostu dlatego, że jest szalenie mądrym człowiekiem – powiedział w rozmowie z redaktorami „Super Expressu”.

Nikt z dotychczasowych uczestników show „Dancing with the stars: Taniec z gwiazdami” nie ustosunkował się do tych rewelacji.

Źródło: CGM, Super Express