To nie ASZdziennik, ale Wiadomości TVP. „Gdy wzrośnie płaca minimalna to przedsiębiorcy będą mieli większy rynek zbytu” [VIDEO]

– Gdy wzrośnie płaca minimalna, to przedsiębiorcy będą mieli większy rynek zbytu – palnęła na antenie TVP Info poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. Twórczyni nowej teorii ekonomicznej ubiega się o ponowny mandat posła z okręgu wrocławskiego.

Przywykliśmy już do tego, że w kwestii gospodarczej rządzą nami w zdecydowanej większości ignoranci. Co gorsza, dołącza się do tego nieraz arogancja i buta. Ostatnio ludzie w sieci odnaleźli słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed dwóch lat, w których twierdził, że jeśli ktoś nie potrafi prowadzić firmy w tak opodatkowanym kraju, to – jego zdaniem – się do tego nie nadaje.

Jednak nowych teorii ekonomicznych nieznanych światu chyba jeszcze nie przedstawiano. Aż do dzisiaj. W programie „Gość Wiadomości” w TVP Info poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka przekonywała, że podwyższenie płacy minimalnej będzie dla przedsiębiorców… korzystne.

– Jeżeli wzrośnie płaca minimalna, to również przedsiębiorcy, którzy mają jakiś towar, który sprzedają czy usługi, będą mieli większy rynek zbytu. Bo bogatszy Polak, lepiej zarabiający będzie po prostu te produkty czy usługi kupował – przekonywała poseł Stachowiak-Różecka.

– Nie zgadzamy się na to, co neoliberałowie zaproponowali przed laty, czyli budowanie kraju, w którym Polska dostarcza tanią siłę roboczą. Z tym chcemy skończyć, dlatego mówimy o płacy minimalnej – dodała Stachowiak-Różecka.

Ponadto przekonywała, że mały ZUS dla firm osiągających przychód do sześciu tysięcy złotych „to jest bardzo wysoki próg”.