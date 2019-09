Złodzieje samochodów przestawili się na hulajnogi? Tylko w Warszawie ukradli ponad 60 elektrycznych pojazdów o wartości prawie ćwierć miliona złotych [FOTO]

Warszawscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzież hulajnóg. W garażu jednego z nich znaleziono 18 sztuk, wiele różnych części i hologramów od kilkudziesięciu innych.

Proceder tzw. przekładek miał na celu używanie hulajnóg bez potrzeby logowania się do sytemu i płacenia. Wszystkim zatrzymanym za popełnione przestępstwa grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Pomysł na przerabianie hulajnóg jednej z firm, która udostępnia je na lokalnym rynku, narodził się w połowie sierpnia tego roku. W przestępstwie trwającym miesiąc uczestniczyły trzy osoby, z których każda miała swoją rolę. Kierowca autem dostawczym zawoził swojego kolegę w losowo wybrane miejsce, gdzie stały hulajnogi, ten załadowywał je na samochód, pozbywał się nadajnika GPS, po czym trafiały one do garażu. Tam demontował je znajomy elektronik. To, co było niepotrzebne, wyrzucano do śmieci.

Z najważniejszych części, czyli wyświetlaczy i baterii, składano nowe hulajnogi, które później można było sprzedać i użytkować już bez potrzeby logowania się do systemu, a więc za darmo.

Wartość skradzionego towaru to ponad 1,9 mln Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić, ile takich hulajnóg przerobiono, czy zostały one komuś sprzedane, a jeśli tak, to kto był ich nabywcą.

Zatrzymani mężczyźni mają od 28 do 33 lat. Wszyscy usłyszeli już zarzuty – dwóch z nich kradzieży, a jeden zarzut paserstwa. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: policja.waw.pl