Donald Trump: „Barack Obama wysyłał na Ukrainę prześcieradła i poduszki. Ja wysyłam broń i czołgi”

To niesprawiedliwe, że tylko USA pomagają Ukrainie, a Europa nie – mówił prezydent USA, który w poniedziałek spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Nowym Jorku. Trump poinformował, że temat pomocy Ukrainie poruszył w rozmowie z polskim prezydentem.

Trump na początku spotkania z prezydentem Dudą został zapytany przez dziennikarzy o relacje USA z Ukrainą i spotkanie z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim. Trump przyznał, że rozmawiał na ten temat z polskim prezydentem.

Mówiąc o wydatkach swojego kraju na rzecz Ukrainy, prezydent USA zauważył:

– Dlaczego USA wydają najwięcej pieniędzy (na Ukrainę – PAP). Wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, nie tylko na rzecz Ukrainy i innych krajów. Dlaczego Niemcy nie wydają (na ten cel) więcej pieniędzy. Dlaczego Francja nie wydaje więcej pieniędzy? Dlaczego inne kraje europejskie nie pomagają Ukrainie bardziej? Dlaczego zawsze muszą to być Stany Zjednoczone? To jest nie fair, nie podoba mi się to, że to tylko my musimy płacić – oświadczył Trump.

Prezydent USA ocenił też, że za jego urzędowania, jego kraj wydał na Ukrainę „wiele więcej” niż za prezydentury jego poprzednika Baracka Obamy.

– Oni wysyłali tam prześcieradła i poduszki, a my wysyłamy broń i czołgi. Miałem wspaniałą rozmowę z nowym prezydentem Ukrainy i właśnie podczas tej rozmowy omawialiśmy też to zagadnienie. W zależności od tego, co zrobimy może efekty będą widoczne może nie, ale rozmowa była na prawdę bardzo dobra i miła – zapewnił Trump.

Poinformował też, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał właśnie o tym, „dlaczego to nie Europa, a USA pomagają zawsze Ukrainie”.

– To jest bardzo niesprawiedliwe – podkreślił.

Źródło: PAP