Donald Trump o zniesieniu wiz dla Polaków: „W bardzo krótkim czasie będzie to możliwe”

W bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeśli zostaną wszystkie dane potwierdzone; za parę miesięcy na pewno uda nam się to doprowadzić do końca – powiedział prezydent USA Donald Trump pytany w poniedziałek o zniesienie wiz dla Polaków.

Na wstępie spotkania w Nowym Jorku prezydenta Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą, dziennikarze mieli możliwość zadania kilku pytań.

Zapytany kiedy Polacy będą mogli przyjeżdżać do USA bez wiz, prezydent Trump odpowiedział: „w bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeżeli zostaną wszystkie dane potwierdzone”.

– Pracowaliśmy bardzo ciężko, ale z tego co wiem, co mówiła mi Georgette (ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher) ten wskaźnik został osiągnięty i bardzo szybko teraz to się wydarzy, za parę miesięcy na pewno uda nam się to doprowadzić do końca – powiedział prezydent USA.

Objęcie kraju programem ruchu bezwizowego wymaga według amerykańskiego prawa, by odsetek odmów przyznania wiz obywatelom danego państwa był mniejszy niż 3 proc. W przypadku Polski dotąd był on wyższy. Odsetek ten jest liczony corocznie na koniec września.

