Histeria po bankructwie firmy Thomas Cook! Turyści aresztowani w Tunezji! Rząd czarteruje samoloty [VIDEO]

Brytyjskie władze rozpoczęły w poniedziałek rano sprowadzanie do kraju ponad 150 tys. przebywających za granicą klientów biura podróży Thomas Cook, które w nocy ogłosiło upadłość. To największa akcja repatriacji Brytyjczyków w czasach pokoju!

Według BBC, na poniedziałek loty powrotne do kraju miało zaplanowanych ok. 16 tys. brytyjskich turystów. Rząd ma nadzieję, że co najmniej 14 tys. z nich uda się jeszcze w poniedziałek sprowadzić do kraju.

W tym celu rząd wyczarterował – m.in. od linii British Airways, easyJet i Virgin – 45 samolotów, które mają do końca dnia obsłużyć 64 trasy.

Brytyjscy turyści tłoczą się na lotniskach, próbując dostać się do samolotów.

The queue for the #ThomasCook replacement flight from Corfu to London Stansted – This is an hour after the original flight was due to take off pic.twitter.com/kLxG2kCFcf — Michael Andrews (@mytentoryours) 23 września 2019

business Hundreds of passengers are stranded at the Mallorca international airport after travel company Thomas Cook collapsed on Monday pic.twitter.com/PFmrscMRo4 — Schnuck Networks (@schnucknetwork) 23 września 2019

Wyczarterowanie tylu samolotów oznacza, że rząd stał się czasowo piątym największym przewoźnikiem lotniczym w Wielkiej Brytanii. W piątek, gdy pojawiły się informacje o bardzo prawdopodobnym bankructwie biura Thomas Cook, szacowano, że operacja ewakuacji brytyjskich turystów może kosztować ok. 600 milionów funtów.

Także samoloty należące do linii Thomas Cook wracają wykonując ostatnie loty do Wielkiej Brytanii.

Such a sad sight, all the #ThomasCook flights returning home for the last time. 💛 pic.twitter.com/FnY3Sejanv — Hayley L W Leaney (@HayleyLWL) 23 września 2019

Thomas Cook – najstarsze i jedno z największych biur podróży na świecie – ogłosiło upadłość w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wielu Brytyjczyków, którzy wykupili wakacje w tym biurze podróży jest wściekła i boi się utraty pieniędzy.

“I better get it back…I’ll go off” 😤

Carenza from Cardiff paid £2k for a holiday to Turkey that’s now cancelled #ThomasCook pic.twitter.com/5fETYK2bF1 — Heart Wales News (@heartwalesnews) 23 września 2019

Obecnie trwają rozmowy zarządu w sprawie ratowania firmy. Tymczasem hotel w Tunezji zatrzymał klientów Cooka twierdząc, że nie otrzymał pieniędzy za ich pobyt.

Źródło: PAP/Twitter