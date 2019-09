Kobiety nie znają litości! TOTALNA awantura hokeistek podczas meczu. Pięści poszły w ruch! [VIDEO]

W Rosji w meczu pomiędzy Dynamem Sankt Petersburg a SKSO Jekaterinburg doszło do otwartej bitwy! W rosyjskiej lidze hokeja kobiet jest agresywnie i ostro. Najlepszym przykładem jest nagranie zamieszczone w mediach społecznościowych gdzie nagrano awanturę pomiędzy hokeistkami. W ruch poszły pięści.

W Rosji hokej kobiet to niezwykle brutalny sport. Podczas spotkania pomiędzy Dynamem Sankt Petersburg a SKSO Jekaterinburg doszło do regularnej bitwy. Kobiety rzuciły się sobie do gardeł.

Jedna z uczestniczek tej awantury – Maria Pugina, wrzuciła to nagranie na swój profil na Instagramie. Tam chwali się, że powaliła jedną z przeciwniczek.

Dumna podaje, że techniki ciosu na szczękę nauczyła się od mistrza UFC, Khabiba Nurmagomedova.

Poniżej nagranie.

Źródło: Instagram