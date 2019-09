Macron w drodze na „klimatyczny” szczyt ONZ wskazuje na Polskę, mówi, że „jest taki kraj”, który wszystko blokuje i napuszcza na nas ekologiczną międzynarodówkę

Na pokładzie samolotu prezydenckiego, w drodze na szczyt ONZ, Emmanuel Macron dzielił się z dziennikarzami swoimi refleksjami nad ochroną klimatu. Jego zdaniem trzeba znaleźć konkretne środki na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia.

Macron zainspirowany klimatycznymi protestami młodych i bardzo młodych ludzi i mówił o „wzajemnej mobilizacji” i „przydatnej presji”. Dostało się też Polsce. Wyjaśnia, to m.in. dlaczego francuskie media publiczne poświęciły ostatnio uwagę „strajkowi klimatycznemu” właśnie w Warszawie. To była uwertura do przemyślanego ataku na nasz kraj.

Wg Macrona przepisy wspólnotowe mogłyby umożliwić postęp w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Europie, ale to, że Unia Europejska jeszcze nie zrobiła się zielona, to wina krajów naszej części Starego Kontynentu. Nie przyjęto programu neutralizacji emisji dwutlenku węgla do 2050 r., bo na czerwcowym szczycie w Brukseli sprzeciwiły się temu cztery państwa; Polska, Czechy, Węgry i Estonia.

Macon dodał – „prawda jest taka, że ​​jest taki kraj, który wszystko blokuje, to Polska (…) Moim celem jest przekonanie innych krajów do zmiany i zaproszenia młodych ludzi, którzy protestują w Europie, do ugięcia się tego kraju: Niech jadą do Polski! Niech pomogą mi zmienić zdanie tych, którzy nie chcą się zmieniać!”.

Nad Sekwaną religia klimatyczna to prawdziwy konik Macrona. Dodatkowo używa on jej do polityki zagranicznej, a że Polska stała się jego „chłopcem do bicia” od czasów kampanii wyborczej nie popuszcza i próbuje od wielu miesięcy rozbić regionalną solidarność naszej części Europy.

Teraz w tej polityce używa „klimatu”, ale po zmianie rządu we Włoszech, tylko czekać na próby narzucenia nam imigrantów, co zresztą już zapowiadał po wizycie w Rzymie.

Macron napuszcza dzieciaki od Grety na Polskę: "Tak naprawdę to tylko jeden kraj blokuje wszystko: Polska. Chcę przekonać inne kraje do zmiany stanowiska. Niech młodziez jedzie demonstrować do Polski! Pomozcie mi ruszyć tych, których nie daję rady ruszyć!"https://t.co/MwLEQzFpv2 — Adam Gwiazda (@delestoile) September 23, 2019

Źródło: Le parisien