„Niewidzialne” bombowce B-2 opuściły Wielką Brytanię i wróciły do bazy w USA [VIDEO]

Amerykańskie „niewidzialne” bombowce B-2 opuściły w Wielką Brytanię i wróciły do swojej macierzystej bazy w Stanach Zjednoczonych.

3 bombowce strategiczne B-2 przybyły do bazy RAF Fairford 27 sierpnia, by przeprowadzić ćwiczenia z sojusznikami z Europy.

Samoloty po raz pierwszy w historii wykonały misje za kołem podbiegunowym latając nad wodami Morza Norweskiego, co odebrano jako czytelny sygnał w kierunku Rosji.

Amerykańskie bombowce odwiedziły także Islandię. Także w tym przypadku nie czyniły tego nigdy wcześniej.

Grupa Zadaniowa Bombowców składająca się z samolotów B-2 Spirit o sygnałach wywoławczych DEATH 11 (89-0168 – Spirit of New York), DEATH 12 (89-0129 – Spirit of Georgia) oraz DEATH 13 (82-1071 – Spirt of Mississippi) odleciała do bazy Whiteman w stanie Missouri w USA, gdzie stacjonuje 509 Skrzydło Bombowe USAF.

Looks like the B-2’s are going this morning from @RAF_Fairford . There’s are awesome machines and glad I got to see them yesterday. Confirmed reports there all being fuelled this morning by @BunkerAlpha pic.twitter.com/43Y7IHTy3N

— RAF100 (@RAF100_2019) September 19, 2019