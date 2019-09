Nowe pomysły na przemycanie imigrantów! Udawali reprezentację siatkarzy z Ukrainy

Na lotnisku w Atenach udaremniono próbę nielegalnego wyjazdu do Szwajcarii grupy migrantów, która udawała siatkarzy. Spryciarze przebrani w dresy liczyli, że sportowców nikt nie będzie specjalnie kontrolował.

Grecka policja graniczna okazała się jednak czujna i zatrzymała dziesięciu „siatkarzy”, którzy próbowali odlecieć do Szwajcarii. Mężczyźni mieli identyczne stroje sportowe i dwie piłki do siatkówki.

Imigranci pokazali fałszywe paszporty ukraińskie i to one, a nie zdekompletowana trochę ekipa zwróciła uwagę greckich służb. Zamiast do samolotu odlatującego do Zurychu trafili do aresztu. Spryciarzami okazali się Syryjczycy.

W Grecji utknęło wielu migrantów, których celem są głównie kraje Europy Zachodniej. Po wzmocnieniu granic krajów sąsiadujących z Grecją, imają się coraz bardziej pomysłowych prób wyjazdu.

Podobnych uciekinierów zatrzymywały już także polskie służby, m.in. w transporcie arbuzów z Grecji, który miał trafić na Litwę. Polski kierowca usłyszał jednak z naczepy dziwne odgłosy i zawiadomił Straż Graniczną. Imigranci zostali wtedy i tak odesłani do Grecji.

Źródło: TVP Info