Pogrzeb o. Huberta Czumy w Radomiu. Ostatnia droga zasłużonego dla niepodległości Polski jezuity

Ojciec Hubert Czuma to zasłużony duszpasterza akademicki, działacz opozycji, więzień PRL. Był związany z Radomiem od 1979 r., chociaż ze względu na stan zdrowia w 2017 r., został przeniesiony do infirmerii w warszawskim Kolegium Jezuitów. Zmarł w czwartek w Warszawie w wieku 89 lat, ale jego pogrzeb odbywa się właśnie w Radomiu.

Kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta z kościoła św. Trójcy do radomskiej katedry, gdzie odbyła się pogrzebowa Msza św. celebrowana przez ordynariusza diecezji radomskiej ks. bpa Henryka Tomasika. O. Czuma był honorowym obywatelem tego miasta. Spocznie na cmentarzu komunalnym przy ul. Ofiar Firleja, w grobowcu zakonnym oo. jezuitów.

Hubert Czuma urodził się 2 listopada 1930 r. w Lublinie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec Ignacy był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posłem na Sejm RP i współtwórcą polskiej konstytucji z 1935 r. Stryj, generał Walerian Czuma był organizatorem i dowódcą obrony Warszawy w 1939 r. Matka Lubow była pianistką.

Ukończył I LO w Lublinie i w 1948 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego i teologię na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie. Pomimo gróźb ze strony UB, święcenia kapłańskie otrzymał 30 października 1955 r. w Lublinie.

Pracował w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, był też rektorem kościoła akademickiego KUL (1963-1971). Uroczystą profesję zakonną złożył 2 lutego 1970 r. w Lublinie. W tym samym roku podejrzany o związek z konspiracyjną organizacją niepodległościową „ruch”, został aresztowany i osadzony w areszcie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Zwolniono go w styczniu 1971 r. z braku dowodów i na skutek zabiegów prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

Później pracowałw Kaliszu, Bydgoszczy i Szczecinie. W 1978 r. ojciec Czuma został wysłany do Rzymu na roczne studium duchowości. W sierpniu 1979 r. zmuszony został do opuszczenia Szczecina i został przeniesiony do Radomia. Oficjalnie otrzymał zakaz pracy z młodzieżą akademicką.

W latach 1980-1989 współpracował z „Solidarnością”, organizował msze św. za ojczyznę, a po 13 grudnia 1981 r. był współorganizatorem uroczystości religijno-patriotycznych w radomskim kościele pw. Świętej Trójcy. Opiekował się prześladowanymi, wspierał finansowo działalność wydawniczą i kolportaż podziemnych wydawnictw; był m.in. członkiem Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”.

W aktach SB otrzymał kryptonim „Fanatyk”. Po 1989 r. był duszpasterzem ludzi pracy, a od 1990 r. był też kapelanem więziennym. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył o. Czumę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Otrzymał również Honorowe Obywatelstwa Miast: Szczecina (2008), Radomia (31 sierpnia 2015 r.) i Lublina (12 kwietnia 2016 r.) oraz medale Pro Memoria (2007) i Bene Merenti Civitas Radomiensis (2010).

