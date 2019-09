Polscy siatkarze w półfinale mistrzostw Europy! Pokonaliśmy w Apeldoorn reprezentację Niemiec 3:0 [VIDEO]

Polscy siatkarze wygrali w Apeldoorn z Niemcami 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Biało-czerwoni na półfinał przeniosą się do Lublany, gdzie w czwartek zmierzą się z broniącymi tytułu Rosjanami lub Słoweńcami.

Pierwszy set Polacy trenera Vitala Heynena wygrali do 19, drugi do 21, a trzeci do 18. Niemcy starali się nawiązać z nami kontakt, ale popełniali proste błędy.

Polacy w meczu mieli 3. asy serwisowe (Niemcy 1.) i zdobyli 6. punktów po bloku (nasi zachodni sąsiedzi 3.).

W minionych sześciu meczach Polacy stracili tylko jednego seta – w spotkaniu z Estonią. W półfinale w Lublanie biało-czerwoni zmierzą się w czwartek ze Słowenią albo Rosją.

Poza Holandią organizatorami turnieju są także Belgia, Francja i Słowenia.

Drugi krok do półfinału #EuroVolleyM wykonany 🇵🇱Polska🆚🇩🇪Niemcy 2:0 (25:19, 25:21) 💪👋👍💪👋👍Jeszcze teraz tylko „jeszcze jeden” i wystarczy! pic.twitter.com/X051QJp4eR — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 23, 2019

Michał Kubiak rozgrywa jedną ręką, Wilfredo Leon bije obok potrójnego bloku – na razie akcja meczu 👏 #POLGER #EuroVolleyM pic.twitter.com/s27yg7IOXL — Łukasz Jachimiak (@LukaszJachimiak) September 23, 2019

"Jest możliwe serwować pięć na pięć?…" czyli jak Kubańczyk z Belgiem po polsku rozmawiali 🤣🏐 #EuroVolleyM @PolskaSiatkowka #POLESP pic.twitter.com/LiqdUYMFIs — Marek Żochowski (@Marek_Z_SE) September 22, 2019

Źródło: PAP/Twitter