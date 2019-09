Prezydent na spotkaniu z amerykańską Polonią: „Polacy mieszkający w kraju zostaną objęci programem ruchu bezwizowego już niedługo”

Prezydent Andrzej Duda podczas niedzielnego spotkania z Polonią w New Britain (stan Connecticut) wyraził przekonanie, że Polska zostanie wkrótce objęta programem ruchu bezwizowego oraz, że będzie to m..in. rezultat poprawy sytuacji w Polsce.

Prezydent swoje spotkanie z Polonią rozpoczął od udziału w mszy św. w kościele Świętego Krzyża w New Britain. Po nabożeństwie w Walnut Hill Park odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom organizacji polonijnych i kombatanckich.

Andrzej Duda zaznaczył, że Polacy są w Stanach Zjednoczonych w zasadzie od samego początku istnienia tego państwa. – Śmiało można powiedzieć, że Polacy walczyli o Stany Zjednoczone, te najbardziej znane nazwiska to Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko, ale ilu było bezimiennych emigrantów z Polski, którzy walczyli by była wolność, niepodległość, demokracja – powiedział prezydent.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że możemy być dumni, bo wielu Polaków pięknie wpisało się w historię USA rozwijając państwo, naukę, kulturę, czy wreszcie ciężko pracując by to państwo było jednym z najpotężniejszych na świecie, największą światową gospodarką – dodał.

Ruch bezwizowy

Prezydent Duda poruszył temat wiz Polaków do Stanów Zjednoczonych. – Spodziewamy się, że Polska, Polacy mieszkający w kraju zostaną objęci programem ruchu bezwizowego, że Polska stanie się częścią tego programu mam nadzieję, że już niedługo – powiedział.

Podziękował również Polonii za patriotyczną postawę prezentowaną na co dzień. – Dziś relacje Polski i USA są bardzo dobre na wszystkich płaszczyznach: politycznej, gospodarczej i militarnej. Śmiało i z podniesionym czołem mówimy, że Stany zjednoczone są naszym największym sojusznikiem – oświadczył.

– Dziękuję, że przekazujecie swoją wiedzę o Polsce, swoje doświadczenie także i waszym politykom w USA, którzy was reprezentują – powiedział Andrzej Duda. Jak dodał, to bardzo ważne, by politycy także w USA „rozumieli istotę polskich spraw”.

Pierwsza dama dziękuje nauczycielom

Po wystąpieniu głowy państwa głos zabrała pierwsza dama, co było niespodzianką, bo nie był to zaplanowany punkt programu. Agata Kornhauser-Duda podziękowała za „niezwykła gościnność” i za „prawdziwie rodzinną, serdeczną atmosferę” spotkania.

Pierwsza dama podziękowała w szczególności nauczycielom polonijnym. – Dziękuję państwu za codzienne, niezwykłe zaangażowanie w nauczanie języka polskiego, polskiej historii, geografii, ale także kultywowanie polskiej kultury i tradycji – powiedziała małżonka prezydenta.

Po zakończeniu spotkania para prezydencka przez blisko godzinę rozmawiała z przybyłymi do Walnut Hill Park przedstawicielami Polonii.

Podczas spotkania pary prezydenckiej z Polonią obecni byli też politycy amerykańscy. Szef polsko-amerykańskiej grupy w Senacie USA republikański senator Christoper Murphy wskazywał na rosnące związki polsko-amerykańskie w dziedzinie m.in. gospodarki i obronności. Ocenił, że doskonały stan tych relacji to „osobista zasługa” prezydenta Dudy. Wskazywał na liczne spotkania polskiego prezydenta z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Gubernator stanu Connecticut Ned Lamont nawiązał do historycznych więzów Polski i Stanów Zjednoczonych a burmistrz New Britain Erin Stewart wręczyła polskiemu prezydentowi klucze do miasta.

Źródło: PAP/NCzas.com