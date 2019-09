Spektakularna wpadka rosyjskiej armii! Zrzucili z samolotu bojowy wóz piechoty bez spadochronów [VIDEO]

W Rosji zakończyły się ćwiczenia „Centr-2019”. Nie obyło się bez spektakularnych wpadek. Całkowitemu zniszczeniu uległ jeden z bojowych wozów piechoty po tym gdy został zrzucony z samolotu bez spadochronów.

Jednym z najważniejszych elementów manewrów „Centr-2019” była ogromna operacja desantowa. Po raz pierwszy w historii przeprowadzono zrzut całej jednostki wraz z jej uzbrojeniem i sprzętem.

Należący do 98 Dywizji Powietrznodesantowej 331 Pułk Powietrznodesantowy liczący prawie 2000 żołnierzy i posiadający na stanie ponad 200 pojazdów został przetransportowany przez 71 samolotów Ił-76.

Żołnierze otrzymali 20 minut na załadunek do transportowców. Samoloty startowały z lokalizacji odległych o 1500 kilometrów, a spadochroniarze lądowali w nieznanym sobie terenie i mieli zdobyć lotnisko „wroga”.

Mimo, że operację uznano za sukces nie wszystko poszło zgodnie z założonym planem.

Jeden z bojowych wozów piechoty BMD-2 został desantowany z pokładu samolotu transportowego Ił-76 po czym nie otworzyły się jego spadochrony hamujące. Ważący ponad 8 ton pojazd uderzył w ziemię i uległ całkowitemu zniszczeniu.

Na szczęście w tym przypadku zrzut został dokonany bez załogi więc nikt nie zginął.

One Russian BMD-2 free-fell from an Il-76MD during a parachute drop at Tsentr 2019 military exercise in Orenburg. pic.twitter.com/jYxtSiyPSR

— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) September 22, 2019