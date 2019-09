Trump mówi to nam wprost – wszystko na nasz koszt. Polska zapłaci za obecności amerykańskich żołnierzy, zbuduje też infrastrukturę

Polska poniesie część kosztów obecności amerykańskich żołnierzy, zbuduje też infrastrukturę, mam nadzieję, że będzie to piękna infrastruktura – powiedział w poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

– Współpracujemy na wielu obszarach, głównie w obszarze wojskowym. Przemieścimy żołnierzy do Polski – powiedział Donald Trump po tym jak podpisał wraz prezydentem Andrzejem Dudą deklaracji o pogłębieniu współpracy wojskowej Polski i USA.

– Polska poniesie część kosztów, zbuduje też infrastrukturę. Mam nadzieję, że będzie to piękna infrastruktura. Przeniesiemy tam część żołnierzy i to oni (Polska) poniesie część kosztów; jesteśmy za to bardzo wdzięczni, ta umowa też to omawia – podkreślił prezydent USA.

Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo dodał, że Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Departament Obrony USA „wykonali ciężką i bardzo znaczącą pracę.

– Jest to naprawdę dowód wzajemnego uszanowania i przyjaźni – stwierdził amerykański prezydent.

– Najprawdopodobniej będziemy przenosić inne jednostki z innych rejonów Europy do Polski, aniżeli ze Stanów Zjednoczonych – zapowiedział.

Donald Trump na pytanie dziennikarza, czy w przyszłości będzie w Polsce więcej amerykańskich żołnierzy, odpowiedział: „o tym porozmawiamy jeszcze”.

Źródło: PAP