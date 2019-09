Uwaga! Kawały o blondynkach nie są prawdziwe! Amerykanie dowodzą, że blondynki mają wyższy iloraz inteligencji od kobiet o innym kolorze włosów

Blondynki są powszechnie uważane za kobiety piękne ale nie grzeszące inteligencją. Badania amerykańskiego naukowca obalają ten mit.

Jay L. Zagorsky z Uniwersytetu Stanowego w Ohio oparł swe badania na analizie danych zebranych na potrzeby amerykańskiej armii.

Naukowiec przeanalizował dane pochodzące z ankiety The National Longitudinal Survey of Youth 1979 (NLSY79), które od 1979 roku bada tę samą grupę osób, które wówczas miały od 14 do 21 lat.

W ankiecie pojawiało się między innymi pytanie o kolor włosów respondentów. Aby uniknąć wpływu rasy na wyniki Zagorsky usunął z danych Latynosów i Murzynów. Grupa Azjatów nie została usunięta ze względu na bardzo małą ilość osób tego pochodzenia objętych ankietą NLSY79.

Ankieta bada także poziom IQ każdego z uczestników. Pytania badające iloraz inteligencji pojawiły się w NLSY79 ze względu na wymagania amerykańskiej armii.

Stosuje ona Armed Forces Qualification Test (AFQT) przy kwalifikowaniu rekrutów do służby. Chodzi o to by osoby z niewystarczającym poziomem inteligencji nie miały dostępu do broni.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, osoby których poziom inteligencji plasuje się w najniższych 10 proc. całej populacji nie mogą służyć w armii. W praktyce przyjmowanych jest niewielu rekrutów, którzy mieszczą się w dolnych 30 procentach.

Po zestawieniu wyników okazało się, że białe kobiety będące blondynkami mają w rzeczywistości najwyższy średni iloraz inteligencji. Na końcu stawki znajdują się za to brunetki.

Przeciętne IQ w przypadku blondynek wyniosła 103,2, drugie w zestawieniu są szatynki 102,7, trzecie rude 101,2 a ostatnie miejsce zajmują brunetki z wynikiem 100,5.

Wśród panów najwyższym przeciętnym IQ mogą pochwalić się szatyni 104,4 , drudzy są blondyni 103,9 , a trzeci rudzi 100,5. Także w tym przypadku osoby o czarnym kolorze włosów wypadli najgorzej uzyskując średnią 100,1.

Źródło: Are Blondes Really Dumb? Jay L. Zagorsky