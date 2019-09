Zakupy zrobisz bez kasjera! Sieć Take&Go planuje ekspansję w całej Polsce

Sklep sieci Take&Go to zupełna nowość na polskim rynku. Zakupy skanuje się w nim przy pomocy aplikacji na smartfonie, a następnie również za jej pośrednictwem dokonuje się płatności. Pierwsza z takich placówek działa już w Poznaniu, ale właściciel planuje otwarcie kolejnych.

Twórcy sklepu poinformowali o zakończeniu fazy testów i tym samym rozpoczęciu normalnej jego działalności. Co więcej, zapowiedzieli oni otwarcie kolejnych placówek – w Poznaniu oraz w Warszawie.

Aby móc zrobić zakupy w sklepie, konieczna jest specjalna aplikacja zainstalowana w smartfonie, do której podpięta jest karta płatnicza. Jak na razie do wyboru jest 900 produktów, głównie to dania gotowe, np. kanapki i sałatki.

– Naszym celem było stworzenie sklepu, który pozwala na błyskawiczny proces zakupowy ze wsparciem nowoczesnej technologii. Pierwsze wrażenia klientów są bardzo pozytywne. Przed nami jeszcze dużo pracy i obserwacji, ale pierwszy istotny etap jest już za nami – poinformował prezes zarządu Surge Cloud Marcin Dąbrowski.

Każdy klient płaci za swoje zakupy w strefie kasującej, czyli w miejscu, gdzie należy wyłożyć swoje rzeczy. Nie ma potrzeby ich skanowania, albowiem towary są oznaczone tagami RFID. Po zaakceptowaniu pieniądze zostają pobrane z karty, a faktura trafia na adres mailowy klienta i do aplikacji.

Właściciel planuje stopniową ekspansję sklepów. Do końca przyszłego roku czynnych ma być 20 tego rodzaju placówek.

Źródło: radiozet.pl