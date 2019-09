Życie według Konfederacji: „Chcemy zadbać o dobrze pojętą ekologię. Chcemy skupić się na profilaktyce i rozwijać sport amatorski”

Chcemy skupić się na tym, jak wygląda zdrowie Polaków. Chcemy skupić się na profilaktyce i rozwijać sport amatorski, który jest niezbędny, aby nasze społeczeństwo było zdrowe – zapowiedział Krzysztof Bosak, prezentując ostatni punkt z #PiątkaKonfederacji podczas sobotniej konwencji programowej Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Jako najważniejsze wymieniono sprawną służbę zdrowia, czyste powietrze w miastach, zdrową żywność i pełną ochronę życia od poczęcia.

– Chcemy zadbać o coś, co próbuje zmonopolizować lewica, a na co nie możemy się zgodzić. Chcemy zadbać o dobrze pojętą ekologię. O czyste powietrze, o czystą wodę, o ochronę lasów i krajobrazu. Wprowadzić również coś, co wydawałoby się oczywiste, a czego PiS przez cztery lata nie zrobił – całkowity zakaz importu śmieci do Polski – zadeklarował Bosak.

Przypomniał, że w ostatnich latach do Polski importowane są śmieci, które następnie płoną na składowiskach. – Ministrowie, którzy odgrywają rolę szeryfów, nie potrafią nad tym elementem zapanować. To jest kompromitacja. Konfederacja z siły parlamentarnej przetnie ten proceder i zmusi władzę – niezależnie od tego, kto ją będzie sprawował – aby to przerwać – obiecał Bosak.

W latach 2015-2018 rząd pis ściągnął do Polski ponad 1200 tysięcy ton śmieci! Dlatego @KONFEDERACJA_ musi wygrać te wybory. Trzeba wprowadzić zakaz importu śmieci do Polski. Dość bycia śmietnikiem dla Europy! Nasze lasy czy rzeki mają być miejscem odpoczynku a nie zbiorem puszek pic.twitter.com/WzH5MB3vTn — Orwill (@ORWILL7) September 22, 2019

Zakaz aborcji

W drugiej części prezentacji programu Bosak skupił się na całkowitej ochronie życia poczętego. – Miały być wprowadzone prawa o ochronie życia nienarodzonego. Były obietnice, również co do tego, że będą kampanie promocyjne pro-life. Nic takiego nie nastąpiło, zawalono to kompletnie – przypomniał.

– W Konfederacji wszyscy jesteśmy za ochroną życia nienarodzonego od poczęcia. Każdy Polak ma takie samo prawo do życia, nie można go różnicować – jasno zadeklarował.

Wytknął również hipokryzję lewicowym politykom, głośno krzyczącym o ochronie praw człowieka. – Nie będziemy jak opozycja totalna, która z retoryką praw człowieka i demokracji na ustach, jednocześnie domaga się swobody mordowania najbardziej bezbronnych młodych Polaków. To jest absurd. Nie będziemy jak feministki, które domagają się ochrony praw kobiet, a jednocześnie zgadzają się na to, aby te najbardziej bezbronne kobiety były mordowane – powiedział.

– Polegamy na zdrowym rozsądku, na logice, na najnowszych osiągnięciach naukowych, które jasno wykazują, że człowiek od momentu poczęcia jest człowiekiem i przysługują mu prawa. W szczególności prawo do życia – wyjaśnił na koniec Bosak.

Wolnościowcy, narodowcy i konserwatyści zaprezentowali #PiątkaKonfederacji podczas sobotniej konwencji programowej w Warszawie. Wśród najważniejszych punktów Konfederaci wymieniają program 1000 plus, czyli powszechną ulgę podatkową, szybkie i sprawiedliwe sądy, bon oświatowy i kulturalny, bezpieczeństwo narodowe oraz zdrowe życie.