Magda Gessler wylądowała w Big Brother TVN! Czosnek, pomidory i seks w kuchni [VIDEO]

Popularna restauratorka i gwiazda TVN-u Magda Gessler została zaproszona do jednego z odcinków Big Brothera. Jakie były jej zadania? Podzieliła mieszkańców i dzięki niej to mężczyźni przejęli kontrolę nad tym co się działo!

Uczestnicy programu do ostatnich chwil nie wiedzieli kto ich odwiedzi. Dostali odkurzacz i musieli wysprzątać mieszkanie przed przybyciem tajemniczego gościa.

„Pojawienie się gwiazdy w programie wywołało prawdziwy entuzjazm uczestników. Magda weszła do nich tanecznym krokiem i szybko zarządziła #magdagesslerchallenge. Szybko zorientowała się jak wygląda sytuacja w domu. Kobiety robią wszystko na raz, nie potrafią zapanować na chaosem” – czytamy relację na SE.pl.

Okazuje się, że kuchnia generuje w Domu Wielkiego Brata napięcia. W związku z tym Gessler zażyczyła sobie, żeby to mężczyźni przejęli kontrolę nad gotowaniem. Dziewczyny zostały odsunięte na bok i określone przez charyzmatyczną restauratorkę „bandą krzykliwych dam”.

– Kuchnia jest tym, czym można manipulować całym światem! – stwierdziła. Po czym zleciła panom zrobienie gazpacho. Cały proces kulinarny rozpoczął się od miażdżenia pomidorów i czosnku w moździerzu.

„Tłumacząc chłopcom jak to prawidłowo robić, wydawała z siebie wysokie dźwięki i klęła jak szewc!Takie gotowanie tylko z Magdą – panowie byli zachwyceni i dzięki swojej mentorce wiedzą już jak ważny jest seks w kuchni!” – podsumowali odcinek dziennikarze SE.pl.