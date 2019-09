Ależ odleciała! Hanna Gronkiewicz-Waltz porównuje problem oczyszczalni „Czajka” do misji Apollo 13 [WIDEO]

Hanna Gronkiewicz-Waltz już jako prezydent Warszawy udowadniała, że swoimi wypowiedziami potrafi rozbawić do łez. Choć perspektywa mocno się zmieniła, to jednak HGW pozostaje w formie i nadal rozśmiesza internautów. Tym razem poszło o oczyszczalnię ścieków „Czajka”.

Nikt kompletnie nie mógł spodziewać się, że była prezydent Warszawy porówna awarię w Warszawie do tej z misji Apollo 13.

Można było uniknąć, żeby nie spalił się Most Łazienkowski. Takie jest życie. Apollo 13 też mało nie wróciło, ale ważne jest, że Apollo 13 wróciło na ziemię, ci Amerykanie mieli przygotowane wszystkie sposoby ratowania, tak samo Rafał Trzaskowski wziął inżynierów, oni sprawdzili, co jest, i wie, co teraz zrobić. Niestety nie da się przeżyć życia bez awarii – stwierdziła polityk w rozmowie z Radiem Zet.

Trzeba przyznać, że Hanna Gronkiewicz-Waltz pozostaje w formie do politycznych „wpadek”. Jej wypowiedź jeszcze na długo pozostawać będzie w pamięci słuchaczy i widzów, jako iście kabaretowa.

Jednocześnie mamy nadzieję, że Rafał Trzaskowski nie pójdzie w jej ślady i nie będzie starał się wytłumaczyć całemu światu, że oczyszczalnia ścieków „Czajka” to polskie Apollo 13.

Hanna Gronkiewicz Waltz:

– Była katastrofa Apollo 13😮, tutaj była Czajka 😮😮😮 …. Najważniejsze, że znalazł /Rafu/ sposób jak wyjść i 70% ludzi uważa że zadziałał na czas i że zdał egzamin. I ja też tak uważam.

Źródło ➡️ https://t.co/VVNdSaT7Yx pic.twitter.com/NIKXWWFUg8 — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) September 28, 2019

Źródło: RadioZet.pl / NCzas.com