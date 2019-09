Chciałby przyłączyć Łotwę do USA. Zakończył się proces łotewskiego blogera. Denis Bartecki usłyszał wyrok

Denis Bartecki to jeden z najbardziej znanych łotewskich blogerów. W jednym ze swoich tekstów nawoływał on żartobliwie do przyłączenia Łotwy do Stanów Zjednoczonych. Za ten artykuł został skazany przez sąd na prace społeczne.

Sąd w Rydze skazał Barteckiego na 80 godzin prac społecznych. Wszystko za tekst, który zamieścił na swoim blogu. O wyroku poinformował sam Bartecki, który opublikował wpis na swoim profilu na Facebooku.

– Zdrowy rozsądek nie jest mocną stroną naszego systemu. W sumie 80 godzin prac społecznych i rok działań probacyjnych – napisał bloger. Jak na razie nie wie on czy będzie składał apelację.

To nie pierwsza tego typu sprawa na Łotwie. W lutym 2016 r. na stronie Avaaz.org pojawił się artykuł Maksima Koptełowa, w którym autor – również w żartobliwej formie – nawoływał do przyłączenie tego kraju do Federacji Rosyjskiej.

Bloger ten także został skazany. Orzeczono wobec niego karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą następnie zamieniono na karę na 140 godzin prac społecznych.

Źródło: pl.sputniknews.com