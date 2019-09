Jaką emeryturę pobiera Krystyna Pawłowicz? Wielu będzie w szoku!

Wiele osób narzeka na wysokość emerytur w Polsce. Są jednak i tacy, których świadczenia są nieprzeciętnie wysokie. Jedną z takich właśnie osób jest Krystyna Pawłowicz. W sieci znalazło się już oświadczenie majątkowe posłanki Prawa i Sprawiedliwości.

Krystyna Pawłowicz jako posłanka pobiera miesięczne uposażenie wraz z dietą w kwocie ok. 9 tys. zł. Oprócz tego na jej konto trafiało do niedawna co miesiąc 4,5 tys. zł jako emerytura.

To jednak nie wszystko, bo – jak ustaliła Wirtualna Polska – posłanka PiS otrzymała podwyżkę świadczenia. W związku z tym jej emerytura wzrosła do ok. 4,7 tys. zł.

Wielu polskich emerytów może jedynie pomarzyć o tak wysokim świadczeniu. Niemniej jednak trzeba uwzględnić fakt, że Pawłowicz przez wiele lat była nauczycielem akademickim, a także parlamentarzystką. To również miało wpływ na wysokość emerytury, którą dzisiaj dostaje z ZUS.

