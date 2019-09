Kac to choroba! Zaskakujący wyrok niemieckiego sądu

Wiele osób co jakiś czas odczuwa kaca. Jak się okazuje, w Niemczech został on uznany za chorobę. Przynajmniej tak orzekł jeden z tamtejszych sądów.

Sprawa dotyczyła jednej z firm produkujących preparat na kaca, a konkretnie jego reklamy. Firma twierdziła, że zawarte w środku wyciągi z roślin, elektrolity i antyoksydanty sprawią, że ustąpi tzw. „syndrom dnia następnego”.

– Nie wolno sugerować, że jedzenie lub suplementy wyleczą z choroby – stwierdził w orzeczeniu sąd we Frankfurcie. Stanowi to potwierdzenie stanowiska skarżącego, który zarzucał, że nie można formułować nieuprawnionych tez natury medycznej.

Portal tvn24bis.pl donosi, iż sąd uznał, że wszystkie zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu organizmu można uznać za chorobę. Wychodząc z takiego założenia, kac, którego objawami są ból głowy oraz zmęczenie, to stan odbiegający od normy, czyli choroba. Natomiast co do istoty sprawy sąd stwierdził, że producent środka nie może twierdzić, iż preparat ten wyleczy kaca.

Wyrok ten jest niezwykle istotny dla uczestników piwnego festiwalu Oktoberfest. Został on jednak ogłoszony po zakończeniu imprezy.