Michał Wawer w TVP: „Nasz sukces nie jest zasługą UE. Przy krajach azjatyckich Europa staje się skansenem”

Michał Wawer z Konfederacji był gościem programu „Kurier Warszawski” w regionalnej TVP Warszawa. Na antenie odbyła się ciekawa dyskusja na temat zasadności obecności Polski w Unii Europejskiej. Prawnik przedstawił również inną od powszechnie przyjętej wizji na rozwój gospodarczy kraju.

Na początku Wawer poddał w wątpliwość opieranie bezpieczeństwa kraju wyłącznie na sojuszach międzynarodowych. – Rozmawiać i dobijać interesów powinniśmy ze wszystkimi, tak jak robi to np. premier Węgier, który rozmawia z Niemcami, Stanami czy Chinami. Suwerenna polityka zagraniczna nie powinna polegać na czekaniu, co ambasador czy wiceprezydent USA powie nam, że powinniśmy zrobić – powiedział.

Dyskusja zeszła na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. Wawer stwierdził, że Polsce od początku nie opłacało się wstępować do wspólnoty. – Od przyszłego roku nie będzie się opłacało nawet biorąc pod uwagę czynnik finansowy, gdyż staniemy się płatnikiem netto, który więcej wpłaca w formie składki do budżetu unijnego, niż dostaje w dotacjach – dodał.

Redaktor prowadzący wtrącił, że powinniśmy spojrzeć za okno i docenić, co mamy dzięki Unii Europejskiej. Gdyby nie ta instytucja – twierdzi redaktor – pejzaż wyglądałby zupełnie inaczej. Wawer się z nim nie zgodził.

– To bardzo pesymistyczne przekonanie, że Polska by się nie rozwijała poza Unią Europejską. Obecność w UE sprawiła natomiast, że upadło bardzo wiele polskich przedsiębiorstw, wiele również nie powstało, które w innych warunkach mogłyby powstać. Polska stała się kolonią gospodarczą – uzasadniał przedstawiciel Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Prowadzący nie dawał za wygraną. Argumentował, że pośrednio dzięki UE, mamy najniższe bezrobocie od 30 lat. Wawer ponownie miał odmienne zdanie i wskazał, co na taki stan rzeczy ma największy wpływ.

– To jest efekt globalnej infrastruktury. Polska jest krajem, który ma bardzo duży potencjał gospodarczy, potencjał ludnościowy. Nasz sukces nie jest zasługą Unii Europejskiej. To sukces Polaków. Rozwijają się też kraje, które nie są w UE, a wręcz rozwijają się dużo szybciej. Jeśli popatrzymy na kraje azjatyckie, to Europa przy nich staje się skansenem – mówił.

Wawer wskazał, że wizja Konfederacji na sukces gospodarczy Polski jest zgoła odmienna tej od prezentowanej przez ostatnie rządy. Przypomniał najważniejsze założenia „Piątki Konfederacji”, która została zaprezentowana w ubiegłą sobotę podczas konwencji wyborczej w Warszawie. O programie gospodarczym z uznaniem wypowiadają się nawet osoby na co dzień nieprzychylne wolnościowcom, narodowcom i konserwatystom.

Źródło: TVP Warszawa/NCzas.com