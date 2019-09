„Mierzyliśmy wyżej, ale brąz trzeba szanować”. Gratulacje płyną do polskich siatkarzy

Po zwycięstwie 3:0 nad Francją i wywalczeniu brązowego medalu na mistrzostwach Europy, do polskich siatkarzy spływają gratulacje z różnych środowisk. Choć Biało-Czerwoni byli faworytami do końcowego tryumfu, to koniec końców znalezienie się w strefie medalowej najlepszych drużyn kontynentu po ośmiu latach przerwy należy uznać za sukces.

– Świetny mecz Polska vs Francja o brązowy medal. Zagraliśmy dziś znakomicie. Dobrze się to oglądało. Jest medal. Brawo drużyna, brawo trener – skomentował zwycięstwo Polaków dziennikarz sportowy Mateusz Borek.

– Mierzyliśmy wyżej, ale brąz też trzeba szanować. Złoto dla Leona, bo dzięki niemu o siatkówce mówi się u nas jeszcze więcej. Szacun dla każdego kto zabierał głos, łącznie z tymi co nie mają pojęcia, ale mają zasięg. Łączy nas siatka. Cel Tokio. Pokora i praca – tak z kolei zajęcie 3. miejsca na ME ocenił Piotr Koźmiński z „Super Expressu”.

Gratulacje popłynęły również od polskich siatkarek. Reprezentantki Polski na ostatnich mistrzostwach Europy otarły się o podium, ostatecznie zajmując czwarte miejsce. – Brawo chłopaki!!!! Brąz ME, gratulacje!!!! Mamy medal – doceniajmy – napisała Anna Werblińska.

Jak to zwykle w przypadku sukcesów sportowych bywa, w blasku chwały chcą się również ogrzać politycy. Z gratulacjami pospieszył prezydent Andrzej Duda, który aktualnie przebywa z wizytą w Belgii.

– Spotkanie w polskiej ambasadzie w Brukseli zakończyło się miłym akcentem, dlatego że nasi siatkarze wygrali 3:0 z Francją i zdobyli trzecie miejsce mistrzostw Europy, brązowy medal. Z całego serca im gratulujemy, bardzo się cieszymy – powiedział przed kamerami prezydent.

– 3:0 wygraliśmy z Francją, to jednak przeciwnik bardzo poważny, także to widać, że drużyna jest w formie. Grali dobrze. Był taki moment, że się troszkę rozkojarzyli, bo to prawie zwycięstwo było, więc parę punktów stracili, ale grali bardzo dobrze – dodała głowa państwa.

Polskim siatkarzom winszowali również minister sportu Witold Bańka czy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Przed reprezentacją Polski jeszcze jeden akcent sezonu 2019, Puchar Świata, który w dniach 1-15 października odbędzie się w Japonii.

