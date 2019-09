Opozycja w swoim stylu… szydziła i poniżała. Duda nie wytrzymał! Powiedział całą prawdę o Trumpie

Andrzej Duda spotkał się podczas ostatniej wizyty w USA z Donaldem Trumpem. Prezydent światowego mocarstwa mówił o tym jak ceni i lubi głowę naszego państwa oraz zapowiedział, że zniesienie wiz nastąpi już niebawem co można uznać za duży sukces obu panów. Dla opozycji to nic. Zazdrośnicy postanowili zdewaluować znaczenie tego spotkania. Do czego się przyczepili?

Opozycja zarzuciła Dudzie, że widział się z Trumpem „tylko” pół godziny w hotelu. Prezydent Polski nie wytrzymał i postanowił łopatologicznie wszystko wyjaśnić swoim politycznym oponentom. Wbrew ich ocenie pozycja Dudu na arenie międzynarodowej wcale nie jest słaba, a kontakty z samym Trumpem są częstsze niż ktokolwiek przypuszczał.

– Toczą się cały czas spotkania w siedzibie ONZ, które nie trwają dłużej niż 15 minuty. My rozmawialiśmy ponad pół godziny – podkreślił w rozmowie z TVP poirytowany.

Powiedział też jakie tematy poruszył z przywódcą USA. – Głównym tematem naszej rozmowy była współpraca wojskowa, tego było najwięcej – wyjawił.

– Najbardziej się ciesze, że w Poznaniu będzie Dowództwo Dywizji, bo to wzmacnia obecność amerykańską w Polsce – ocenił prezydent.

Duda powiedział też, że ma specjalną linię z Trumpem, a obaj panowie często z niej korzystają. Ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych zadzwonił do prezydenta RP, żeby przeprosić i wytłumaczyć swoją nieobecność podczas rocznicy wybuchu II wojny światowej.

