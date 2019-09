„Pani żona” ze spotu PO to prawdziwa „celebrytka”. Jej rady rozbawiły internatów. „Co zrobić, żeby mieć większy biust?” [WIDEO]

Politycy, chyba nigdy nie przestaną nas zaskakiwać, a już w szczególności Platformy Obywatelskiej. Ich „Pani żona”, która występuje w kampanijnych spotach stała się prawdziwą gwiazdą. Niestety dla nich, na jaw wychodzą fakty, które nie miały ujrzeć światła dziennego.

Okazuje się bowiem, że kobieta już wcześniej znana była w internecie ze swojej działalności youtuberskiej. Tematy jakie podejmowała dalekie były od politycznych dywagacji i dotyczyły znacznie bardziej „przyziemnych” spraw. Internauci odnaleźli między innymi poradnik, w którym tłumaczy, co zrobić, żeby mieć większy biust.

„Pani żona” to już kolejna wpadka w kampanii Platformy Obywatelskiej. Co prawda nie przebija ona swoją mocą Pani Jachiry, jednak trzeba przyznać, że w tym przypadku wywołuje prawdziwą salwę śmiechu.

"Pani żona" że spotu Platformy prowadzi kanał na YT, a tam udziela wyjątkowo ciekawych porad. Np. co zrobić, żeby mieć wieki biust 😂

Ciekawe, czy to był klucz jej wyboru do spota. I kto podjął decyzję 😂😂 Beka. pic.twitter.com/WL3ywhPkg2

— Demaskator (@DemaskatorProp) September 27, 2019